Эксперт объяснил, почему Леброн Джеймс не покинет «Лос-Анджелес Лейкерс»

Член Зала славы НФЛ (американский футбол) и трёхкратный победитель Супербоула, а ныне спортивный обозреватель Шэннон Шарп поделился мнением о возможном уходе из «Лос-Анджелес Лейкерс» его лидера Леброна Джеймса. У лёгкого форварда есть опция игрока на следующий сезон, которую он может активировать до 29 июня.

«Не думаю, что он уйдёт. Его всё устраивает в Лос-Анджелесе. Саванне (жене Леброна. – Прим. «Чемпионата») всё нравится в Лос-Анджелесе. Не думаю, что он уйдёт. Мне кажется, он действительно любит «Лейкерс». И я действительно считаю, что ему нравится жить в Лос-Анджелесе. Ему нравится всё, что есть в этом городе. Здесь круглый год хорошая погода. Даже не обязательно носить пальто. Его бизнес находится в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе нет чего-то такого, что может не нравиться. Шакил О’Нил единственный на моей памяти, кто приехал сюда, а затем ушёл. Карим Абдул-Джаббар не уходил. Уилт Чемберлен не уходил. Коби Брайант не уходил. Мэджик Джонсон не уходил», — сказал Шарп на канале Nightcap в YouTube.

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