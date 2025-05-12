Команда Единой лиги «Локомотив» поздравила волейбольный «Локо» с победой в Кубке России

Пресс-служба краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» поздравила «Локомотив» из Новосибирска с победой в Кубке России по волейболу. В решающем матче «Финала шести» железнодорожники оказались сильнее московского «Динамо». «Локо» победил со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

«Парни, вы сделали это! С победой, «Локомотив»!» — говорится в сообщении «Локомотива-Кубань».

Для железнодорожников нынешний титул стал третьим в истории команды.

Прошлогодним победителем Кубка России является «Динамо». В финале 2024 года команда переиграла казанский «Зенит» (3:0).

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