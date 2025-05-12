Команда Единой лиги «Локомотив» поздравила волейбольный «Локо» с победой в Кубке России
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Пресс-служба краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» поздравила «Локомотив» из Новосибирска с победой в Кубке России по волейболу. В решающем матче «Финала шести» железнодорожники оказались сильнее московского «Динамо». «Локо» победил со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).
Кубок России (м) . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
«Парни, вы сделали это! С победой, «Локомотив»!» — говорится в сообщении «Локомотива-Кубань».
Для железнодорожников нынешний титул стал третьим в истории команды.
Прошлогодним победителем Кубка России является «Динамо». В финале 2024 года команда переиграла казанский «Зенит» (3:0).
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