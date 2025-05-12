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Гомельский назвал главную причину поражения «Зенита» в третьей игре 1/2 финала ЕЛ с «Локо»

Гомельский назвал главную причину поражения «Зенита» в третьей игре 1/2 финала ЕЛ с «Локо»
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». Победу со счётом 86:76 одержал краснодарский клуб.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 76
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Макколл - 18, Мартюк - 17, Миллер - 14, Уэйли - 10, Кливленд - 9, Узинский - 7, Елатонцев - 5, Емченко - 3, Квитковских - 2, Ведищев - 1, Ищенко, Дженкинс
Зенит: Бэйкон - 19, Швед - 11, Уайт - 11, Пойтресс - 11, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 5, Карасёв - 3, Хантер - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов

«Основной причиной поражения «Зенита» была крайне неудачная первая четверть, в которой «Локо» был лучше во всех компонентах баскетбола. А дальше «Зенит» только догонял и ни разу не догнал. А концовка требовала от игроков «Зенита» точных трёхочковых бросков, но никто из снайперов не попал», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент счёт в серии 2-1 в пользу «Зенита». В финал пройдёт команда, которая одержит четыре победы.

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