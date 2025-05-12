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Тимофей Герасимов покинул «Енисей»

Тимофей Герасимов покинул «Енисей»
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27-летний разыгрывающий Тимофей Герасимов покинул «Енисей». Об этом информирует пресс-служба красноярского клуба.

Герасимов стал всего четвёртым российским игроком в истории Единой лиги ВТБ, у кого в карьере есть как минимум два матча с 30+ очками в регулярном чемпионате. Кроме того, спортсмен вошёл в топ-15 лучших снайперов турнира и попал в пятёрку лучших по передачам.

В нынешнем сезоне Единой лиги Тимофей принял участие в 45 матчах, где в среднем набирал 14,4 очка, 3,8 подбора и 5,4 передачи.

«Благодарим Тиму за яркий сезон, который мы провели вместе. Удачи и новых рекордов в дальнейшей карьере! Мы будем скучать», — говорится в сообщении «Енисея».

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