Йокич высказался после поражения «Денвера» в четвёртом матче плей-офф НБА с «Оклахомой»
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал поражение команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (87:92). Счёт в серии стал равным – 2-2.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
87 : 92
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Браун - 17, Маррей - 17, Гордон - 15, Уэстбрук - 6, Портер - 3, Уотсон - 2, Строутер, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 25, Уиггинс - 11, Уоллес - 11, Уильямс - 10, Карузо - 10, Холмгрен - 8, Хартенштайн - 8, Дорт - 6, Уильямс - 2, Джо - 1, Джонс, Дженг, Митчелл, Уильямс
«Трудности в матче? Всего понемногу. Защита «Оклахомы» была великолепна. Я упустил возможности, когда находился без опеки. Мне нужно действовать на площадке лучше», — приводит слова Йокича на своей странице в социальных сетях журналист Райан Блэкберн.
Напомним, в следующий раунд плей-офф выйдет команда, которая одержит четыре победы.
Никола Йокич в образе Джокера перед матчем плей-офф НБА:
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