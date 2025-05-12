Йокич высказался после поражения «Денвера» в четвёртом матче плей-офф НБА с «Оклахомой»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал поражение команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (87:92). Счёт в серии стал равным – 2-2.

«Трудности в матче? Всего понемногу. Защита «Оклахомы» была великолепна. Я упустил возможности, когда находился без опеки. Мне нужно действовать на площадке лучше», — приводит слова Йокича на своей странице в социальных сетях журналист Райан Блэкберн.

Напомним, в следующий раунд плей-офф выйдет команда, которая одержит четыре победы.

Никола Йокич в образе Джокера перед матчем плей-офф НБА: