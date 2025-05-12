Фанаты потребовали у Евролиги вернуть российские команды

Болельщики выразили разочарование в связи с продолжающимся отсутствием российских команд в Евролиге. Ранее пресс-служба турнира в социальных сетях разместила пост, где отметила клубы с наибольшим участием в «Финалах четырёх» с 2015 года. В их число вошёл московский ЦСКА, выступавший на этой стадии шесть раз.

Многие фанаты возмутились в связи с тем, что клубы из Российской Федерации до сих пор не вернулись к участию в соревнованиях. Также некоторые болельщики обратили внимание на «двойные стандарты» Евролиги, указав, что израильские команды выступают в турнире, в то время как российские – нет.

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: