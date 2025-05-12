Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фанаты потребовали у Евролиги вернуть российские команды

Фанаты потребовали у Евролиги вернуть российские команды
Комментарии

Болельщики выразили разочарование в связи с продолжающимся отсутствием российских команд в Евролиге. Ранее пресс-служба турнира в социальных сетях разместила пост, где отметила клубы с наибольшим участием в «Финалах четырёх» с 2015 года. В их число вошёл московский ЦСКА, выступавший на этой стадии шесть раз.

Многие фанаты возмутились в связи с тем, что клубы из Российской Федерации до сих пор не вернулись к участию в соревнованиях. Также некоторые болельщики обратили внимание на «двойные стандарты» Евролиги, указав, что израильские команды выступают в турнире, в то время как российские – нет.

Материалы по теме
Это уже не спорт. Игроки и фанаты пошли убивать друг друга. Кровь, реанимация и полиция
Видео
Это уже не спорт. Игроки и фанаты пошли убивать друг друга. Кровь, реанимация и полиция

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android