«Без тебя я бы не справился». Стефен Карри оставил трогательный пост в адрес своей жены

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поблагодарил жену Айешe за моральную поддержку, которую она оказывает ему на протяжении всей карьеры в НБА.

«Не хватит слов, чтобы описать, что ты значишь для нашей семьи – ты идёшь на большие жертвы и защищаешь наш очаг, пока я отсутствую. Несмотря на все эти поездки, сумасшедшие графики, пропущенные праздники, ты остаёшься опорой для нашей семьи. Я бы не справился со всем этим без тебя, и наши четверо малышей безмерно счастливы, что ты их мама!» — написал Карри на своей странице в социальных сетях, добавив к сообщению несколько фото.

Фото: Из личного архива Стефена Карри

Фото: Из личного архива Стефена Карри

Фото: Из личного архива Стефена Карри

Вчера, 11 мая, в США праздновали День матери.

Карри играет со своим сыном во время тайм-аута: