Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Без тебя я бы не справился». Стефен Карри оставил трогательный пост в адрес своей жены

«Без тебя я бы не справился». Стефен Карри оставил трогательный пост в адрес своей жены
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поблагодарил жену Айешe за моральную поддержку, которую она оказывает ему на протяжении всей карьеры в НБА.

«Не хватит слов, чтобы описать, что ты значишь для нашей семьи – ты идёшь на большие жертвы и защищаешь наш очаг, пока я отсутствую. Несмотря на все эти поездки, сумасшедшие графики, пропущенные праздники, ты остаёшься опорой для нашей семьи. Я бы не справился со всем этим без тебя, и наши четверо малышей безмерно счастливы, что ты их мама!» — написал Карри на своей странице в социальных сетях, добавив к сообщению несколько фото.

Фото: Из личного архива Стефена Карри

Фото: Из личного архива Стефена Карри

Фото: Из личного архива Стефена Карри

Вчера, 11 мая, в США праздновали День матери.

Материалы по теме
В нём проснулся хищник. Момент, который зажёг Энтони Эдвардса на великие дела
В нём проснулся хищник. Момент, который зажёг Энтони Эдвардса на великие дела

Карри играет со своим сыном во время тайм-аута:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android