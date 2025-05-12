Названо вероятное наказание Хантера за агрессию в третьем матче «Локомотива» и «Зенита»
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Стало известно, какое наказание может понести тяжёлый форвард «Зенита» Винс Хантер за свои агрессивные действия в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (76:86).
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 76
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Макколл - 18, Мартюк - 17, Миллер - 14, Уэйли - 10, Кливленд - 9, Узинский - 7, Елатонцев - 5, Емченко - 3, Квитковских - 2, Ведищев - 1, Ищенко, Дженкинс
Зенит: Бэйкон - 19, Швед - 11, Уайт - 11, Пойтресс - 11, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 5, Карасёв - 3, Хантер - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов
Напомним, американец был удалён с площадки во второй четверти, а когда шёл по коридору арены, не справившись с эмоциями, пробил кулаком потолок.
Игрок «Зенита» Хантер пробил потолок в коридоре после удаления:
Согласно пункту № 66.1 регламента Единой лиги, за агрессивное поведение игрока, выразившееся в причинении ущерба имуществу клуба-хозяина, предусмотрены следующие дисциплинарные меры:
— Штраф на команду в размере 500 000 рублей,
— Дисквалификация игрока на одну-три игры (по решению Директората Лиги).
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