Названо вероятное наказание Хантера за агрессию в третьем матче «Локомотива» и «Зенита»

Стало известно, какое наказание может понести тяжёлый форвард «Зенита» Винс Хантер за свои агрессивные действия в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (76:86).

Напомним, американец был удалён с площадки во второй четверти, а когда шёл по коридору арены, не справившись с эмоциями, пробил кулаком потолок.

Игрок «Зенита» Хантер пробил потолок в коридоре после удаления:

Согласно пункту № 66.1 регламента Единой лиги, за агрессивное поведение игрока, выразившееся в причинении ущерба имуществу клуба-хозяина, предусмотрены следующие дисциплинарные меры:

— Штраф на команду в размере 500 000 рублей,

— Дисквалификация игрока на одну-три игры (по решению Директората Лиги).