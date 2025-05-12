«Кливленд» установил уникальное достижение в истории плей-офф НБА

«Кливленд Кавальерс» стал первой командой в истории плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в составе которой очки в матче набрали 15 разных игроков. Об этом информирует статистический сервис Crazy Stats.

«Кливленд» стал автором уникального достижения по итогам четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс» (109:129, 1-3 в серии). Очки в этой встрече набрали все 15 игроков из состава «Кавальерс». Напомним, серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. Следующий матч состоится 14 мая в Кливленде. Начало – в 2:00 по московскому времени.

Баскетболисты «Кливленда» демонстрируют футбольные навыки: