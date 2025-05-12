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«Кливленд» установил уникальное достижение в истории плей-офф НБА

«Кливленд» установил уникальное достижение в истории плей-офф НБА
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«Кливленд Кавальерс» стал первой командой в истории плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в составе которой очки в матче набрали 15 разных игроков. Об этом информирует статистический сервис Crazy Stats.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2025, понедельник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
129 : 109
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 21, Топпин - 20, Тёрнер - 20, Шиппард - 14, Макконнелл - 13, Несмит - 12, Халибёртон - 11, Нембард - 7, Брайант - 5, Уокер - 4, Джонсон - 2, Матурин, Фёрфи, Брэдли
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 21, Окоро - 13, Митчелл - 12, Страс - 11, Тайсон - 11, Мобли - 10, Джером - 7, Хантер - 5, Портер - 4, Томпсон - 3, Океке - 3, Уэйд - 3, Меррилл - 2, Грин - 2, Аллен - 2

«Кливленд» стал автором уникального достижения по итогам четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс» (109:129, 1-3 в серии). Очки в этой встрече набрали все 15 игроков из состава «Кавальерс». Напомним, серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. Следующий матч состоится 14 мая в Кливленде. Начало – в 2:00 по московскому времени.

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