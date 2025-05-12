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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Будто не хватает чего-то». Кириленко — о клубе, от которого в 1/2 финала ЕЛ ждал большего

«Будто не хватает чего-то». Кириленко — о клубе, от которого в 1/2 финала ЕЛ ждал большего
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о полуфинальных противостояниях в плей-офф Единой лиги ВТБ. Напомним, «Зенит» встречается с «Локомотивом-Кубань». После трёх игр счёт в серии 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. В другом полуфинале играют ЦСКА и УНИКС. Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу армейцев.

«Очень интересная пара «Зенит» – «Локомотив», очень ровно играют. Идёт контакт, судьи дают жёстко играть — мне нравится эта серия. Во второй серии, если честно, я большего ожидал от УНИКСа. Вроде борется команда, но я не вижу какой-то вспышки. Но, может быть, это потому, что две первые игры в Москве были. Ребятам из УНИКСа как будто не хватает чего-то. ЦСКА же набрал ход, и Алекса Аврамович вернулся на свой уровень после спада, который у него был полтора месяца», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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