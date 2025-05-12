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Названа команда НБА, в переходе в которую очень заинтересован Кевин Дюрант

Названа команда НБА, в переходе в которую очень заинтересован Кевин Дюрант
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант очень заинтересован в переходе в «Хьюстон Рокетс». Об этом информирует The Athletic.

Ранее сообщалось, что «Финикс» в предстоящее межсезонье может рассмотреть варианты с обменом Кевина.
Напомним, «Финикс» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не сумел пробиться в плей-офф. Клуб занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Дюрант в 62 матчах в среднем набирал 26,6 очка, совершал шесть подборов и отдавал 4,2 передачи.

«Рокетс» пробились в плей-офф, однако в первом раунде уступили «Голден Стэйт Уорриорз» (3-4 в серии).

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Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса:

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