Баркли назвал проблему «Денвера» после поражения в четвёртом матче плей-офф с «Оклахомой»

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд, а ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА между «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Игра закончилась со счётом 92:87 в пользу «Оклахомы». Счёт в серии стал 2-2.

«Думаю, НБА поступила несправедливо. Заставлять команды играть поздно вечером в пятницу, а затем — рано днём. Это несправедливо. «Денвер» так и не решил проблему с запасным центровым или скамейкой запасных. Полагаю, это одна из причин, которая навредила им в прошлом году. Йокич тогда выдохся в борьбе с Руди Гобером и Карлом-Энтони Таунсом. Не думаю, что справедливо во всём винить Джокера, но он не играл хорошо. Думаю, он устаёт», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

Никола Йокич в образе Джокера перед матчем плей-офф НБА: