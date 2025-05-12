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Баркли назвал проблему «Денвера» после поражения в четвёртом матче плей-офф с «Оклахомой»

Баркли назвал проблему «Денвера» после поражения в четвёртом матче плей-офф с «Оклахомой»
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд, а ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА между «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Игра закончилась со счётом 92:87 в пользу «Оклахомы». Счёт в серии стал 2-2.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
87 : 92
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Браун - 17, Маррей - 17, Гордон - 15, Уэстбрук - 6, Портер - 3, Уотсон - 2, Строутер, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 25, Уиггинс - 11, Уоллес - 11, Уильямс - 10, Карузо - 10, Холмгрен - 8, Хартенштайн - 8, Дорт - 6, Уильямс - 2, Джо - 1, Джонс, Дженг, Митчелл, Уильямс

«Думаю, НБА поступила несправедливо. Заставлять команды играть поздно вечером в пятницу, а затем — рано днём. Это несправедливо. «Денвер» так и не решил проблему с запасным центровым или скамейкой запасных. Полагаю, это одна из причин, которая навредила им в прошлом году. Йокич тогда выдохся в борьбе с Руди Гобером и Карлом-Энтони Таунсом. Не думаю, что справедливо во всём винить Джокера, но он не играл хорошо. Думаю, он устаёт», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

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