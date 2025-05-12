The Athletic прояснил позицию «Рокетс» относительно возможного обмена Дюранта

Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» испытывает серьеёные сомнения по поводу возможного обмена лёгкого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта. Об этом информирует The Athletic, ссылаясь на свои истоники.

Сообщается, что «Хьюстон» держит в уме возраст Дюранта (36 лет), что контрастирует с молодым возрастом многих игроков команды.

Напомним, «Финикс» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации не сумел выйти в плей-офф. Команда заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Дюрант в 62 матчах в среднем набирал 26,6 очка, совершал шесть подборов и отдавал 4,2 передачи.

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Места на паркете, откуда Дюрант набирал очки в НБА: