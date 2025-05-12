Президент РФБ Кириленко: несправедливо, что российский баскетбол не представлен в мире

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о состоянии российского баскетбола в данный момент.

«Самое трудное в данный момент для нас — это невозможность получить опыт игры против сильнейших соперников, особенно для наших юниоров. Мы были вне баскетбола последние пять лет: сначала полтора года – из-за коронавируса, потом мы вернулись на шесть месяцев и после этого оказались в изоляции. В течение пяти лет у нас не было баскетбола высокого уровня. Мы хотим быть частью баскетбольного мира, и я считаю это несправедливым, что российский баскетбол не представлен.

Когда мы вернёмся к участию в официальных чемпионатах, наш уровень не будет сильно отличаться от того, на котором мы были раньше. Понадобится немного времени, чтобы адаптироваться, но у нас есть потенциал для конкуренции. Сейчас нам не хватает игрового ритма, а его нужно набирать через участие в официальных матчах.

Мы живём в странное время, однако я должен поблагодарить ФИБА за терпение и сотрудничество. Нас всегда оперативно информировали обо всём происходящем — когда мы сможем вернуться и какие требования необходимо выполнить для возвращения. Но это не баскетбольная проблема, а политическая, и как федерация мы это понимаем. 95% баскетбольных федераций мира поддерживают наше возвращение.

Существуют политизированные спортивные организации, которые хотят использовать баскетбол как оружие против России. Я это понимаю, однако мы ничего не можем с этим поделать. Когда политическая сторона конфликта будет… не хочу сказать «разрешена», но хотя бы приведена в какое-то русло, тогда мы вернёмся. Это всего лишь вопрос времени. За последние 100 лет было множество конфликтов, и, если судить по ним, баскетбола вообще бы не существовало. Конфликты проходят по всему миру — и я не понимаю, при чём здесь баскетбол.

Это несправедливо. Показательным является случай с ЦСКА — клубу не разрешают участвовать в Евролиге, но при этом он голосует и участвует в принятии решений как совладелец турнира. Это двойные стандарты: и забавно, и грустно, и несправедливо одновременно. Однако это не зависит от нас. Нет смысла плакать или жаловаться.

Возвращение ЦСКА в Евролигу помогло бы и с возвращением РФБ. Для такой крупной организации, как МОК, всегда легче принимать решения, когда есть конкретные прецеденты — будь то случай с Евролигой или какой-то другой.

Мы выступим в мае на Конгрессе ФИБА, но я не думаю, что это приведёт к каким-то серьёзным изменениям. Поворотным моментом станет конец июня, когда вступит в должность новый президент МОК. Мир спорта устроен по пирамидальному принципу, и все рекомендации, которые МОК даёт международным федерациям, исходят исключительно от него», — приводит слова Кириленко издание Gigantes.