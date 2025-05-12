«Мне платят деньги за детскую игру». Звезда «Индианы» Халибёртон — о критике

25-летний американский профессиональный баскетболист Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс», ответил, как относится к критике.

«Это всего лишь баскетбол, братан. Мне платят много денег за то, что я играю в детское развлечение. Поэтому я люблю то, что делаю. Я люблю свою работу. Да, даже не рассматриваю это как работу. Но за этим всегда стоят комментарии, положительные или отрицательные.

И это забавно, потому что очень часто именно люди, которые ничего обо мне не знают, могут так много сказать. Обычно больше всего говорят люди, которые не знакомы со мной, но это только часть моего дела. Я баскетболист. Мне нравится то, что я делаю. Мне нравится быть здесь, в Индиане. Мне нравится играть за эту организацию. Я люблю критику, иногда она оправданна, иногда — нет, но это все её часть.», — приводит слова Халибёртона издание Yahoo Sports.

Во втором раунде плей-офф «Индиана» проводит серию с «Кливенд Кавальерс». Минувшей ночью игроки «Пэйсерс» одержали третью победу (129:109), сделав счёт 3-1.