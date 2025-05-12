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«Есть ли смелость выстрелить в меня?» Аренас — о скандале в раздевалке «Уизардс» в 2009-м

«Есть ли смелость выстрелить в меня?» Аренас — о скандале в раздевалке «Уизардс» в 2009-м
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас рассказал детали скандала в раздевалке «Вашингтон Уизардс» в 2009 году со своим партнёром на тот момент Джаварисом Криттентоном, в ходе которого оба игрока наставили друг на друга пистолеты. Этот инцидент стал главной темой нового документального фильма от Netflix Untold: Shooting Guards.

«Эй, когда ты подъедешь к арене, я оболью твою машину бензином и подожгу её, пока ты будешь в ней», — сказал Аренас.

Затем Криттентон ответил: «Если ты сделаешь что-то с ней, то я прострелю твои колени!»

На что Аренас шутливо продолжил говорить, что ему это не страшно, так как его ноги и так в плачевном состоянии.

Но затем Криттенон сказал: «Ты продолжаешь говорить о драках, а я тот, кто хорошо справляется с оружием».

На что Гилберт изъявил желание увидеть его навыки и принести ему пистолет. А после произнёс: «Достаточно ли у тебя мужественности? Сможешь ли ты дважды выстрелить в меня [в колени]? У тебя не хватит духу сделать ничего подобного. Ты даже не создан для этого!»

Спустя несколько дней после этой беседы Аренас принёс незаряженный пистолет в раздевалку и направил его на Криттентона, который, в свою очередь, взялся за заряженное оружие. В результате инцидента никто не пострадал, но перед представлением баскетболистов Аренас изобразил стрельбу по своим партнёрам по команде. Комиссионер Дэвид Стерн отстранил в январе 2010 года обоих до конца сезона.

Джаварис в 2011 году застрелил Джуллиан Джонс, 22-летнюю мать четверых детей. Издание Fadeaway World сообщает, что она не была его целью, а в 2015 году он признал себя виновным в непредумышленном убийстве. Криттентон был приговорён к 23 годам тюремного заключения, однако позже срок был изменён до 10 лет, и он был освобождён 21 апреля 2023 года.

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