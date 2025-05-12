Майкл Джордан будет участвовать в освещении НБА на канале NBC

62-летний шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) легендарный американец Майкл Джордан будет участвовать в освещении матчей лиги на телеканале NBC в качестве специального автора. Об этом сообщает пресс-служба NBC.

Точные обязанности и роль Джордана на данный момент неизвестны.

Напомним, Джордан по признанию многих аналитиков и игроков североамериканской лиги считается величайшим в истории баскетболистом. Майкл является шестикратным MVP финальной серии и пятикратным MVP регулярного сезона НБА, двукратным чемпионом Олимпийских игр, а также 14-кратным участником Матча всех звёзд и так далее.