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Назван клуб, который готов немедленно подписать контракт с Адетокунбо

Назван клуб, который готов немедленно подписать контракт с Адетокунбо
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Корреспондент авторитетного издания New York Post Брайан Стюарт сообщил, что руководство клуба «Бруклин Нетс» готово немедленно включиться в потенциальную сделку по подписанию контракта с 30-летним чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлым форвардом «Милуоки Бакс» греком Яннисом Адетокунбо.

После вылета «Милуоки» из плей-офф НБА – 2025 появились сведения о том, что греческий атлет думает над уходом из «Бакс». Ожидается, что представители Янниса и «Милуоки» встретятся в межсезонье, чтобы обсудить будущее игрока.

Напомним, «Милуоки» уже закончил борьбу в плей-офф нынешнего сезона. Команда уступила «Индиане Пэйсерс» в первом раунде (1-4 в серии). Адетокунбо в пяти матчах плей-офф в среднем за игру набирал 33 очка, делал 15,4 подбора и отдавал 6,6 передачи.

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