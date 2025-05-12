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«Играл в самую простую эпоху». Легендарный Айзея Томас — о Майкле Джордане

«Играл в самую простую эпоху». Легендарный Айзея Томас — о Майкле Джордане
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64-летний легендарный американский профессиональный баскетболист и тренер Айзея Томас, всю свою карьеру выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс», критически отреагировал на видеонарезку с шестикратным чемпионом североамериканской лиги Майклом Джорданом.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Джордан играл в самую простую эпоху», — написал Томас в социальных сетях.

Томас выступал на позиции разыгрывающего защитника. Становился чемпионом НБА в 1989 и 1990 году. В 1990-м был признан самым ценным игроком (MVP) финала. С 1982-го по 1993-й участвовал в Матче звёзд. В 1984-м и 1986-м был MVP Матча звёзд. Является членом Зала славы баскетбола.

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