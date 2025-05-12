Маркос Найт признан лучшим шестым игроком регулярного сезона Единой лиги

35-летний разыгрывающий защитник казанского клуба УНИКС американец Маркос Найт признан лучшим шестым игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Лучшим шестым игроком признают того спортсмена, который вносит существенный вклад в успех команды после выхода со скамейки запасных.

Отметим, что, помимо Маркоса, на данное звание претендовали Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань») и Джален Рейнольдс (УНИКС).

В рамках регулярного чемпионата Найт принял участие в 46 матчах. В среднем за игру американский атлет набирал 16,4 очка, делал 4,1 подбора, отдавал 4,0 передачи, а также совершал 1,5 перехвата.