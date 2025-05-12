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Агент Рыжов ответил, понесёт ли Хантер наказание за инцидент во время игры с «Локомотивом»

Агент Рыжов ответил, понесёт ли Хантер наказание за инцидент во время игры с «Локомотивом»
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Первый в истории лицензированный профсоюзом игроков НБА российский агент, сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов высказался по поводу инцидента во время третьего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между командами «Локомотив-Кубань» и БК «Зенит» (86:76), по ходу которого американский центровой санкт-петербургского клуба Винс Хантер получил два технических фола и был удалён с площадки, покидая которую пнул рекламный щит, а при подходе к раздевалке пробил потолок кулаком.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 76
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Макколл - 18, Мартюк - 17, Миллер - 14, Уэйли - 10, Кливленд - 9, Узинский - 7, Елатонцев - 5, Емченко - 3, Квитковских - 2, Ведищев - 1, Ищенко, Дженкинс
Зенит: Бэйкон - 19, Швед - 11, Уайт - 11, Пойтресс - 11, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 5, Карасёв - 3, Хантер - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов

«Уверен, что лига накажет Хантера, но, честно говоря, не помню детали регламента касаемо поведения игрока вне зала, предполагаю, что будет возмещение ущерба хозяевам площадки, а вот то, что Хантер кричал удалившему его судье, уходя со скамейки, мы можем только гадать по трансляции, обычно такие ситуации решаются на основании рапортов судей, комиссара.

Главное, чтобы не было проблем внутри команды, как мы видели дважды на скамейке во время игр в регулярном сезоне, но пока, как видим, тренерскому штабу «Зенита» удаётся направить гнев своим игроков на соперника.

Скажу парадоксальную вещь: отсутствие Хантера дало дополнительные минуты Пойтрессу, а именно его я считаю сильнейшим большим «Зенита», особенно важным для клуба в защите. Конечно, говорить, что отсутствие Хантера делает «Зенит» сильнее – это слишком смело, но Паскуаль явно ждёт от него лучшей игры», — приводит слова Рыжова издание «Спорт день за днём».

Счёт в полуфинальной серии между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» – 2-1 в пользу питерцев.

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