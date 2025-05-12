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Президент «Филадельфии»: Эмбиид правильно считает себя игроком уровня MVP

Президент «Филадельфии»: Эмбиид правильно считает себя игроком уровня MVP
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Президент клуба «Филадельфия Сиксерс» Дэрил Мори уверен, что его подопечный, американо-камерунский центровой Джоэл Эмбиид успешно проявит себя в следующем сезоне.

«Если Джоэл вернётся, то он будет играть на высочайшем уровне. Не представляю, как он может сейчас покинуть этот спорт. Понимаю, что этот сезон стал для него не самым удачным в карьере. Но я смотрю на вещи иначе и считаю, что Джоэл может играть на высшем уровне своего мастерства. Это настолько важно для него, что он либо добьётся успеха, либо нет. И я чувствую, что он правильно считает себя игроком уровня MVP», — приводит слова Мори портал Basket News.

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