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УНИКС — ЦСКА, результат матча 12 мая 2025, счет 86:90, 1/2 финала Единая лига ВТБ 2024-2025

УНИКС проиграл ЦСКА, ведя с преимуществом в 18 очков, в третьем матче 1/2 финала ЕЛ
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В понедельник, 12 мая, в Казани на стадионе «Баскет-холл» завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 между местным УНИКСом и действующим чемпионом ЦСКА. Казанские баскетболисты со счётом 86:90 (25:17, 22:21, 24:30, 15:22) уступили московским. Счёт в серии 0-3.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 90
ЦСКА
Москва
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Хиллиард, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Кин
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

Самым ценным игроком в составе казанцев стал легионер Исмаэль Бако, на счету которого 14 очков, восемь подборов, четыре передачи и один перехват при одной потере с коэффициентом эффективности «+24».

У армейцев отличились Мело Тримбл и Каспер Уэйр. У Тримбла — 23 очка, пять подборов, три передачи и два перехвата при трёх потерях, а у Уэйра — 17 очков, шесть подборов и пять передач при одной потере.

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