УНИКС проиграл ЦСКА, ведя с преимуществом в 18 очков, в третьем матче 1/2 финала ЕЛ

В понедельник, 12 мая, в Казани на стадионе «Баскет-холл» завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 между местным УНИКСом и действующим чемпионом ЦСКА. Казанские баскетболисты со счётом 86:90 (25:17, 22:21, 24:30, 15:22) уступили московским. Счёт в серии 0-3.

Самым ценным игроком в составе казанцев стал легионер Исмаэль Бако, на счету которого 14 очков, восемь подборов, четыре передачи и один перехват при одной потере с коэффициентом эффективности «+24».

У армейцев отличились Мело Тримбл и Каспер Уэйр. У Тримбла — 23 очка, пять подборов, три передачи и два перехвата при трёх потерях, а у Уэйра — 17 очков, шесть подборов и пять передач при одной потере.