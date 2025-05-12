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Джекири: рассчитываем защитить чемпионский титул и идём вперёд

Джекири: рассчитываем защитить чемпионский титул и идём вперёд
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30-летний центровой ЦСКА нигерийский баскетболист Тони Джекири поделился мыслями о победе своей команды в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги с казанским УНИКСом (90:86).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 90
ЦСКА
Москва
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Хиллиард, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Кин
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

«Это была сложная игра. В первой половине она не задалась для нас, в перерыве тренер провёл жёсткую беседу, прикрикнул на нас. Мы правильно отреагировали и предстали лучшей версией себя. УНИКС молодцы, боролись. Для них эта игра была важна, победи или умри. Но мы сплотились, показали себя командой, нашли свой ритм и контролировали ход матча во второй половине встречи.

Мы довольны результатом, верили в себя. В полуфинале оказались не случайно, боролись весь сезон. Рассчитываем защитить чемпионский титул, у нас авторитетный тренер. Мы не останавливаемся и идём вперёд. Штрафной бросок – это когда ты чувствуешь давление, в течение игры я мазал штрафные. Перед штрафными в концовке тренер попросил меня успокоиться, сосредоточиться, сфокусироваться. Я мысленно выключился, рад, что удалось реализовать эти броски», – передаёт слова Джекири корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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