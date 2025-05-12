Пистиолис: в перерыве был вежлив, но доходчиво и громко объяснил, что надо делать

Главный тренер московского клуба ЦСКА грек Андреас Пистиолис прокомментировал победу в третьем полуфинальном матче с казанским УНИКСом, который завершился со счётом 90:86. Армейцы увеличили отрыв в серии — 3-0.

«Спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Казань, а также хочу отметить казанских фанатов. Отличная атмосфера была сегодня на арене. Мы понимали, что УНИКС бросится в погоню, будет бороться до конца. Ключом к нашей победе стало то, что мы проявили характер, были более свежими в концовке, принимали правильные решения. Уровень исполнителей в нашей команде позволил нам одержать победу.

В перерыве с командой я был вежлив, но доходчиво и громко объяснил, напомнил парням, что надо делать. Они и так знали, что надо, это вопрос был чести и достоинства. Безусловно, штрафные – важная часть матча, но и наша команда их мазала. Даже если бы УНИКС забил, мы всё равно верили в победу и победили бы, потому что не сдавались», – передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.