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Пистиолис: в перерыве был вежлив, но доходчиво и громко объяснил, что надо делать

Пистиолис: в перерыве был вежлив, но доходчиво и громко объяснил, что надо делать
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Главный тренер московского клуба ЦСКА грек Андреас Пистиолис прокомментировал победу в третьем полуфинальном матче с казанским УНИКСом, который завершился со счётом 90:86. Армейцы увеличили отрыв в серии — 3-0.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 90
ЦСКА
Москва
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Хиллиард, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Кин
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

«Спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Казань, а также хочу отметить казанских фанатов. Отличная атмосфера была сегодня на арене. Мы понимали, что УНИКС бросится в погоню, будет бороться до конца. Ключом к нашей победе стало то, что мы проявили характер, были более свежими в концовке, принимали правильные решения. Уровень исполнителей в нашей команде позволил нам одержать победу.

В перерыве с командой я был вежлив, но доходчиво и громко объяснил, напомнил парням, что надо делать. Они и так знали, что надо, это вопрос был чести и достоинства. Безусловно, штрафные – важная часть матча, но и наша команда их мазала. Даже если бы УНИКС забил, мы всё равно верили в победу и победили бы, потому что не сдавались», – передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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