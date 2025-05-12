Пистиолис: моя команда способна закрыть полуфинальную серию с УНИКСом всухую

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис считает, что его команде под силу выиграть серию 1/2 финала плей-офф Единой лиги с казанским УНИКСом, не потерпев ни одного поражения. К настоящему моменту армейцы победили во всех трёх состоявшихся матчах.

«Победы над командой Перасовича – это не про меня, а про командную химию, про игроков, которые есть у команды ЦСКА. Они все с характером, мы понимали, что встреча будет сложной. Нельзя сказать, что ЦСКА сейчас полностью всё контролировал, УНИКС может отреагировать в любой момент.

Моя команда способна закрыть полуфинальную серию всухую, но и УНИКС может сравнять счёт в серии и даже выиграть. Так что пока я воздержусь от громких заявлений, пока мы не победим. Если мы не придём к следующему матчу без понимания, что счёт в серии равный, всё по нулям, то у нас будут большие проблемы», – передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.