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Лопатин: пусть в баскетболе с 0-3 не отыгрывались, верю в нас, есть желание стать первыми

Лопатин: пусть в баскетболе с 0-3 не отыгрывались, верю в нас, есть желание стать первыми
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26-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за УНИКС, Андрей Лопатин оценил шансы казанцев отыграться со счёта 0-3 в полуфинальной серии с действующим чемпионом ЦСКА после поражения в домашнем матче (86:90).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 90
ЦСКА
Москва
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Хиллиард, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Кин
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

«Матч прошёл так, что где-то мы не добились того, что хотели. Мы с самого начала хотели навязать ту игру, которая нам была нужна, мы должны были забирать эту встречу. У нас много талантов, и мы ещё не показали всё, что можем.

В спорте бывают разные случаи, пусть в баскетболе с 0-3 и не отыгрывались, но надеюсь, что мы установим этот рекорд и поборемся. Я всё равно верю в нас. Есть желание стать первыми, кто одержит такую победу», – передаёт слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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