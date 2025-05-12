Лопатин: пусть в баскетболе с 0-3 не отыгрывались, верю в нас, есть желание стать первыми

26-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за УНИКС, Андрей Лопатин оценил шансы казанцев отыграться со счёта 0-3 в полуфинальной серии с действующим чемпионом ЦСКА после поражения в домашнем матче (86:90).

«Матч прошёл так, что где-то мы не добились того, что хотели. Мы с самого начала хотели навязать ту игру, которая нам была нужна, мы должны были забирать эту встречу. У нас много талантов, и мы ещё не показали всё, что можем.

В спорте бывают разные случаи, пусть в баскетболе с 0-3 и не отыгрывались, но надеюсь, что мы установим этот рекорд и поборемся. Я всё равно верю в нас. Есть желание стать первыми, кто одержит такую победу», – передаёт слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.