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Лопатин: мы, русские ребята, тоже можем брать на себя ответственность и забивать

Лопатин: мы, русские ребята, тоже можем брать на себя ответственность и забивать
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26-летний российский форвард казанского УНИКСа Андрей Лопатин поделился мыслями по итогам третьего матча серии 1/2 плей-офф Единой лиги с московским ЦСКА (86:90).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 90
ЦСКА
Москва
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Хиллиард, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Кин
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

«Сегодня все действовали более сплочённо. У нас была и защита, и нападение. В первом матче сначала в защите не взяли своё, потом недобрали в нападении, а сейчас всё вместе было. Но и соперник меняется, такая команда, как ЦСКА, адаптируется, и какой результат, мы все видим. Ждём следующей игры.

Нужно с таким же настроем выходить на следующий матч, возможно, на площадке где-то нам не хватило энергии, были отдельные нюансы, у нас отличный тренерский штаб, разберём все аспекты. Всегда есть в чём прибавлять, но мы понимаем, что не только легионеры, мы, русские ребята, тоже можем брать на себя ответственность и забивать. Парням, Бако и Рейнольдсу сказал, что у них большой опыт, они и сами всё знают. Я не думаю, что это нервы», – передаёт слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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