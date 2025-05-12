Лопатин: мы, русские ребята, тоже можем брать на себя ответственность и забивать

26-летний российский форвард казанского УНИКСа Андрей Лопатин поделился мыслями по итогам третьего матча серии 1/2 плей-офф Единой лиги с московским ЦСКА (86:90).

«Сегодня все действовали более сплочённо. У нас была и защита, и нападение. В первом матче сначала в защите не взяли своё, потом недобрали в нападении, а сейчас всё вместе было. Но и соперник меняется, такая команда, как ЦСКА, адаптируется, и какой результат, мы все видим. Ждём следующей игры.

Нужно с таким же настроем выходить на следующий матч, возможно, на площадке где-то нам не хватило энергии, были отдельные нюансы, у нас отличный тренерский штаб, разберём все аспекты. Всегда есть в чём прибавлять, но мы понимаем, что не только легионеры, мы, русские ребята, тоже можем брать на себя ответственность и забивать. Парням, Бако и Рейнольдсу сказал, что у них большой опыт, они и сами всё знают. Я не думаю, что это нервы», – передаёт слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.