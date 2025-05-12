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Перасович — об игре Акун-Пёрселла: не только он промахивался, не бывает, что один виноват

Перасович — об игре Акун-Пёрселла: не только он промахивался, не бывает, что один виноват
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Главный тренер казанского УНИКСа хорват Велимир Перасович поделился мнением об игре своего подопечного, лёгкого форварда американца Девона Акун-Пёрселла в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги с московским ЦСКА (86:90).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 90
ЦСКА
Москва
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Хиллиард, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Кин
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

«Я бы не хотел вдаваться в подробности, кто и сколько играет. На позиции Девона Акун-Пёрселла много хороших игроков. Касательно промахов — речь идёт не только про него, не только он промахивался сегодня. Вообще, в баскетболе не бывает такого, что кто-то один виноват в поражении, мы недосчитались важных очков в концовке.

Когда не получается игра в нападении, мы перестаём играть и в защите, это наша проблема, и ЦСКА такая команда, которая всегда за это накажет. В целом по игре прогресс есть. В первой встрече мы тоже неплохо играли, но не могли забить, во втором матче были близки, однако этого оказалось недостаточно для победы. Дальше будем бороться, всегда просто рассуждать что нужно изменить, но в итоге сегодня ключом к поражению стали промахи в концовке встречи. А так мы имели шанс на победу», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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