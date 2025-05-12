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Перасович: контролировали бо́льшую часть матча, но в концовке не забили ключевые штрафные

Перасович: контролировали бо́льшую часть матча, но в концовке не забили ключевые штрафные
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович назвал ключевую причину поражения в третьем матче полуфинальной серии с ЦСКА (86:90), после которого счёт в серии стал 0-3 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 90
ЦСКА
Москва
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Хиллиард, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Кин
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

«Конечно, сложно проигрывать, когда ведёшь по ходу встречи «+18». Но в концовке мы потеряли контроль над игрой, и всё же она была равной, и любая команда могла победить. Всё решили штрафные, на протяжении нескольких матчей в начале четвёртой четверти мы получаем лишние фолы и не реализуем свои открытые броски, со штрафных. Это стало ключевой причиной поражения.

Если бы каждая команда набирала все свои очки, то все побеждали бы. У меня нет ответа на вопрос, почему Рейнольдс и Бако промазали. Дальше мы хотим прежде всего выиграть следующую встречу, это первая цель, а дальше будем думать. Мы прибавляем, уже в Москве мы были близки к победе и сегодня действовали неплохо, контролировали бóльшую часть матча. Три четверти вели в счёте, однако в четвертой четверти позволили ЦСКА догнать нас.

Многие наши баскетболисты к тому моменту сыграли уже по 20 минут, они устали, от этого были и промахи с открытых бросков. ЦСКА же попадал и наращивал своё преимущество», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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