Гилджес-Александер ответил, что для него важнее — стать MVP или чемпионом НБА

26-летний разыгрывающий защитник и лидер «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер ответил, что для него важнее — быть признанным самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона или стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)

«Для меня всегда было важно только стать чемпионом. Больше ничего. Будь ты хоть владельцем клуба или тренером, твоя цель — завоевать кубок Ларри О'Брайана. И это главное. Я в этом плане не исключение», — приводит слова Гилджес-Александера портал Hoopshype.

Ранее главный тренер «Денвер Наггетс» объяснил, чем выделяется Шей Гилджес-Александер.