В «Бостоне» рассказали, как собираются остановить звезду «Нью-Йорка» Брансона

34-летний американский профессиональный баскетболист Джру Холидэй, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», рассказал, как в коллективе собираются остановить звёздного защитника «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брауна в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф сезона-2024/2025.

«Стараться не фолить на нём. Знаем, что он прекрасно выходит на линию штрафных бросков и отлично справляется с поиском на себе нарушений… Так что в этом потребуется большая командная работа», — приводит слова Холидэя издание Clutch Points.

На данный момент в серии между «Нью-Йорком» и «Бостоном» впереди «Никс» — 2-1. Четвёртый матч состоится в ночь на 13 мая.