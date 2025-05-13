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Бывший мэр Далласа: решение «Маверикс» обменять Дончича является безрассудным. Это провал

Бывший мэр Далласа: решение «Маверикс» обменять Дончича является безрассудным. Это провал
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70-летний американский политик, а также 58-й мэр Далласа (2007-2011) республиканец Том Лепперт критично высказался о решении руководства команды «Даллас Маверикс» обменять в феврале этого года 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луку Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» на 32-летнего американского центрового Энтони Дэвиса, назвав его безрассудным.

«Есть сделки, которые меняют команды. Есть сделки, которые перестраивают франшизы. А есть сделки настолько безрассудные, что они подрывают доверие жителей города, который представляет команда. Решение обменять Луку относится к последней категории.

Это больше, чем просто баскетбольная ошибка. Данная сделка представляет собой ошеломляющий провал руководства на всех уровнях и является отказом от негласного морального контракта между командой и её фанатами», — приводит слова Лепперта портал Hoopshype.

Обмен Дончича на Дэвиса стал одним из самых громких в лиге за последнее время, он вызвал многочисленные споры в среде фанатов и экспертов о правильности решения фронт-офиса «Далласа».

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