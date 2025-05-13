Егор Дёмин вошёл в топ-10 участников драфт-комбайна по версии The Athletic

В настоящее время в Чикаго проходит драфт-комбайн в преддверии предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, который продлится до 18 мая.

В рамках этого события молодые баскетболисты участвуют в тренировках, дают интервью и посещают различные мероприятия. Стоит отметить, что среди участников присутствует 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин.

Топ-10 участников драфт-комбайна Фото: The Athletic

Более того, по версии авторитетного североамериканского издания The Athletic, Дёмин вошёл в десятку лучших игроков нынешнего драфт-комбайна. Напомним, сам драфт НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения: