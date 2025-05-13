Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны физические параметры россиянина Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА

Стали известны физические параметры россиянина Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист, инсайдер ESPN и эксперт по драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джонатан Гивони обнародовал антропометрические данные 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина во время драфт-комбайна НБА.

«Официальные антропометрические данные Егора Дёмина из университета Бригама Янга, представленные на драфт-комбайне:

  • Рост без обуви: 203,8 см (6 футов 8,25 дюйма).
  • Вес: 90,3 кг (199,2 фунта).
  • Размах рук: 208,9 см (6 футов 10,25 дюйма).
  • Достигаемая высота стоя: 268 см (8 футов 9,5 дюйма).

Российский разыгрывающий оказался немного выше, чем предполагалось ранее», — написал Гивони на своей страничке в социальной сети.

Отметим, что в рамках драфт-комбайна молодые баскетболисты участвуют в тренировках, дают интервью и посещают различные мероприятия. Напомним, сам драфт НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Сейчас читают:
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?

Макгрегор направился к фанатам BYU, где играет Егор Дёмин:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android