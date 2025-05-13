Стали известны физические параметры россиянина Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА

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Североамериканский журналист, инсайдер ESPN и эксперт по драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джонатан Гивони обнародовал антропометрические данные 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина во время драфт-комбайна НБА.

«Официальные антропометрические данные Егора Дёмина из университета Бригама Янга, представленные на драфт-комбайне:

Рост без обуви: 203,8 см (6 футов 8,25 дюйма).

Вес: 90,3 кг (199,2 фунта).

Размах рук: 208,9 см (6 футов 10,25 дюйма).

Достигаемая высота стоя: 268 см (8 футов 9,5 дюйма).

Российский разыгрывающий оказался немного выше, чем предполагалось ранее», — написал Гивони на своей страничке в социальной сети.

Отметим, что в рамках драфт-комбайна молодые баскетболисты участвуют в тренировках, дают интервью и посещают различные мероприятия. Напомним, сам драфт НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Макгрегор направился к фанатам BYU, где играет Егор Дёмин: