Клуб с шансом 1,8% получил первый выбор на драфте НБА — 2025
Сегодня, 13 мая, были определены результаты лотереи драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По итогам лотереи право выбора под первым номером получил «Даллас Маверикс» — до розыгрыша вероятность того, что именно эта команда займёт первую позицию, составляла всего 1,8%. Напомним, сам драфт НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня.
Окончательная расстановка команд выглядит следующим образом:
- «Даллас Маверикс».
- «Сан-Антонио Спёрс».
- «Филадельфия Сиксерс».
- «Шарлотт Хорнетс».
- «Юта Джаз».
- «Вашингтон Уизардс».
- «Нью-Орлеан Пеликанс».
- «Бруклин Нетс».
- «Торонто Рэпторс».
- «Хьюстон Рокетс».
- «Портленд Трэйл Блэйзерс».
- «Чикаго Буллз».
- «Атланта Хоукс».
- «Сан-Антонио Спёрс».
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