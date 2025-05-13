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Клуб с шансом 1,8% получил первый выбор на драфте НБА — 2025

Клуб с шансом 1,8% получил первый выбор на драфте НБА — 2025
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Сегодня, 13 мая, были определены результаты лотереи драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По итогам лотереи право выбора под первым номером получил «Даллас Маверикс» — до розыгрыша вероятность того, что именно эта команда займёт первую позицию, составляла всего 1,8%. Напомним, сам драфт НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Окончательная расстановка команд выглядит следующим образом:

  1. «Даллас Маверикс».
  2. «Сан-Антонио Спёрс».
  3. «Филадельфия Сиксерс».
  4. «Шарлотт Хорнетс».
  5. «Юта Джаз».
  6. «Вашингтон Уизардс».
  7. «Нью-Орлеан Пеликанс».
  8. «Бруклин Нетс».
  9. «Торонто Рэпторс».
  10. «Хьюстон Рокетс».
  11. «Портленд Трэйл Блэйзерс».
  12. «Чикаго Буллз».
  13. «Атланта Хоукс».
  14. «Сан-Антонио Спёрс».
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