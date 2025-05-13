Клуб с шансом 1,8% получил первый выбор на драфте НБА — 2025

Сегодня, 13 мая, были определены результаты лотереи драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По итогам лотереи право выбора под первым номером получил «Даллас Маверикс» — до розыгрыша вероятность того, что именно эта команда займёт первую позицию, составляла всего 1,8%. Напомним, сам драфт НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Окончательная расстановка команд выглядит следующим образом:

«Даллас Маверикс». «Сан-Антонио Спёрс». «Филадельфия Сиксерс». «Шарлотт Хорнетс». «Юта Джаз». «Вашингтон Уизардс». «Нью-Орлеан Пеликанс». «Бруклин Нетс». «Торонто Рэпторс». «Хьюстон Рокетс». «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Чикаго Буллз». «Атланта Хоукс». «Сан-Антонио Спёрс».

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