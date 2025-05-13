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Названы антропометрические данные Владислава Голдина на драфт-комбайне НБА

Названы антропометрические данные Владислава Голдина на драфт-комбайне НБА
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Североамериканский журналист, инсайдер ESPN и эксперт по драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джонатан Гивони опубликовал антропометрические данные 24-летнего российского баскетболиста Владислава Голдина во время драфт-комбайна НБА.

«Официальные антропометрические данные Владислава Голдина из Мичигана на драфт-комбайне НБА:

  • Рост без обуви: 213,36 см.
  • Вес: 114,97 кг.
  • Размах рук: 226,69 см.
  • Высота досягаемости в прыжке с места: 281,94 см.

Российский центровой обладает всеми физическими параметрами (рост, длина рук, мощь, размах), чтобы с первого дня конкурировать с большими НБА», — написал Гивони на своей страничке в социальной сети.

Отметим, что в рамках драфт-комбайна молодые баскетболисты участвуют в тренировках, дают интервью и посещают различные мероприятия. Напомним, сам драфт НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня.

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