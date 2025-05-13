Названы антропометрические данные Владислава Голдина на драфт-комбайне НБА

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Североамериканский журналист, инсайдер ESPN и эксперт по драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джонатан Гивони опубликовал антропометрические данные 24-летнего российского баскетболиста Владислава Голдина во время драфт-комбайна НБА.

«Официальные антропометрические данные Владислава Голдина из Мичигана на драфт-комбайне НБА:

Рост без обуви: 213,36 см.

Вес: 114,97 кг.

Размах рук: 226,69 см.

Высота досягаемости в прыжке с места: 281,94 см.

Российский центровой обладает всеми физическими параметрами (рост, длина рук, мощь, размах), чтобы с первого дня конкурировать с большими НБА», — написал Гивони на своей страничке в социальной сети.

Отметим, что в рамках драфт-комбайна молодые баскетболисты участвуют в тренировках, дают интервью и посещают различные мероприятия. Напомним, сам драфт НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Влад Голдин сделал становую тягу после эффектного матча в США: