Леброн Джеймс отреагировал на результаты лотереи драфта НБА — 2025 смеющимися смайликами
Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на результаты лотереи драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), согласно которым право выбора под первым номером получил «Даллас Маверикс».
Джеймс в ответ опубликовал девять смайликов, изображающих безудержный смех. Примечательно, что шансы на такой исход для «Далласа» составляли лишь 1,8%.
Окончательная расстановка команд выглядит следующим образом:
- «Даллас Маверикс».
- «Сан-Антонио Спёрс».
- «Филадельфия Сиксерс».
- «Шарлотт Хорнетс».
- «Юта Джаз».
- «Вашингтон Уизардс».
- «Нью-Орлеан Пеликанс».
- «Бруклин Нетс».
- «Торонто Рэпторс».
- «Хьюстон Рокетс».
- «Портленд Трэйл Блэйзерс».
- «Чикаго Буллз».
- «Атланта Хоукс».
- «Сан-Антонио Спёрс».
Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА:
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