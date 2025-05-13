Леброн Джеймс отреагировал на результаты лотереи драфта НБА — 2025 смеющимися смайликами

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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на результаты лотереи драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), согласно которым право выбора под первым номером получил «Даллас Маверикс».

Джеймс в ответ опубликовал девять смайликов, изображающих безудержный смех. Примечательно, что шансы на такой исход для «Далласа» составляли лишь 1,8%.

Окончательная расстановка команд выглядит следующим образом:

«Даллас Маверикс». «Сан-Антонио Спёрс». «Филадельфия Сиксерс». «Шарлотт Хорнетс». «Юта Джаз». «Вашингтон Уизардс». «Нью-Орлеан Пеликанс». «Бруклин Нетс». «Торонто Рэпторс». «Хьюстон Рокетс». «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Чикаго Буллз». «Атланта Хоукс». «Сан-Антонио Спёрс».

Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА: