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Леброн Джеймс отреагировал на результаты лотереи драфта НБА — 2025 смеющимися смайликами

Леброн Джеймс отреагировал на результаты лотереи драфта НБА — 2025 смеющимися смайликами
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на результаты лотереи драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), согласно которым право выбора под первым номером получил «Даллас Маверикс».

Джеймс в ответ опубликовал девять смайликов, изображающих безудержный смех. Примечательно, что шансы на такой исход для «Далласа» составляли лишь 1,8%.

Окончательная расстановка команд выглядит следующим образом:

  1. «Даллас Маверикс».
  2. «Сан-Антонио Спёрс».
  3. «Филадельфия Сиксерс».
  4. «Шарлотт Хорнетс».
  5. «Юта Джаз».
  6. «Вашингтон Уизардс».
  7. «Нью-Орлеан Пеликанс».
  8. «Бруклин Нетс».
  9. «Торонто Рэпторс».
  10. «Хьюстон Рокетс».
  11. «Портленд Трэйл Блэйзерс».
  12. «Чикаго Буллз».
  13. «Атланта Хоукс».
  14. «Сан-Антонио Спёрс».
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