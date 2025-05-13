Эксперт выразил оптимизм относительно перспектив Егора Дёмина на драфте НБА

Североамериканский журналист и основатель портала No Ceilings NBA, который специализируется на студенческой американской лиге NCAA и драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Кори Тулаба высказался о 19-летнем российском баскетболисте Егоре Дёмине в преддверии драфта.

«На этих выходных в Лос-Анджелесе мне выпала возможность понаблюдать за тренировкой Егора Дёмина — потенциального топ-10 пика драфта, который готовится к драфт-комбайну. В фокусе его работы были контроль темпа, выбор позиции и защита мяча, умение держать линию атаки, а также игра на разных высотах и скоростях при проходах. Кроме того, он уделял внимание устойчивости в стойке и чёткому завершению броска.

Тренировочный процесс Егора Дёмина перед драфт-комбайном НБА:

Я по-прежнему уверен, что его стабильность в броске улучшится благодаря правильной механике, уверенности и высокой частоте попыток — как это было в BYU. Вживую он выглядит впечатляюще крупным. Сочетание выдающегося роста, врождённого чутья к игре и потенциала в качестве снайпера делает его одним из самых интригующих игроков своего драфт-класса», — написал Тулаба на своей страничке в социальной сети.