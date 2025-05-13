Российский баскетболист Егор Дёмин посетил лотерею драфта НБА — 2025

Сегодня, 13 мая, были определены результаты лотереи драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин посетил мероприятие и обратился к болельщикам команды университета Бригама Янга (BYU) — «Кугарз», за которую играл в сезоне 2024/2025 NCAA.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

«Привет, болельщики «Кугарз»! Я на месте — здесь проходит лотерея драфта. Невероятно волнующий момент, жду с нетерпением, чем всё обернётся. Атмосфера потрясающая, вокруг столько людей — очень круто и захватывающе! До скорой встречи!» — сказал Дёмин в видео, опубликованном пресс-службой BYU.

Отметим, что по итогам лотереи право выбора под первым номером получил «Даллас Маверикс» — до розыгрыша вероятность того, что именно эта команда займёт первую позицию, составляла всего 1,8%. Напомним, сам драфт НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Егор Дёмин тренируется на базе «Орландо Мэджик»: