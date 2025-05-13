В ESPN предположили, в какой команде окажется Егор Дёмин после лотереи драфта НБА — 2025

Сегодня, 13 мая, стали известны результаты лотереи драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Известный североамериканский спортивный сайт ESPN обновил прогноз на предстоящий драфт НБА в 2025 году.

Согласно данным, 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин рассматривается как потенциальный 12-й номер — выбор, который в настоящее время принадлежит клубу «Чикаго Буллз».

По итогам лотереи право выбора под первым номером досталось команде «Даллас Маверикс». Примечательно, что до розыгрыша шансы этого клуба на получение первого пика составляли лишь 1,8%. Напомним, сам драфт НБА пройдёт в ночь с 25 на 26 июня.

Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес команды Егора Дёмина: