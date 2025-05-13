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Bleacher Report спрогнозировал, в каком клубе НБА окажется Егор Дёмин

Bleacher Report спрогнозировал, в каком клубе НБА окажется Егор Дёмин
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Известное североамериканское спортивное издание Bleacher Report после проведения лотереи драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025 представило прогноз относительно будущей команды 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина.

Согласно версии издания, Егор Дёмин может быть выбран под 18-м номером и присоединиться к «Вашингтон Уизардс». При этом, по прогнозу ESPN, российский игрок имеет шансы оказаться в «Чикаго Буллз» — эта команда владеет 12-м драфт-пиком.

По итогам лотереи право выбора под первым номером досталось команде «Даллас Маверикс». Примечательно, что до розыгрыша шансы этого клуба на получение первого пика составляли лишь 1,8%. Напомним, сам драфт НБА пройдёт в ночь с 25 на 26 июня.

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