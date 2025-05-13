Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: Егор Дёмин в лотерее драфта НБА — 2025

Фото: Егор Дёмин в лотерее драфта НБА — 2025
Комментарии

Сегодня, 13 мая, стали известны результаты лотереи драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На мероприятии присутствовал 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин. Пресс-служба университета Бригама Янга (BYU), за который Дёмин выступал в сезоне-2024/2025 NCAA, опубликовала соответствующие фотографии.

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Согласно итогам лотереи, право выбора под первым номером получил «Даллас Маверикс» — до проведения жеребьёвки вероятность того, что именно эта команда займёт первую строчку, составляла лишь 1,8%. Напомним, сам драфт НБА пройдёт в ночь с 25 на 26 июня.

Сейчас читают:
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android