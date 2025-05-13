Фото: Егор Дёмин в лотерее драфта НБА — 2025

Сегодня, 13 мая, стали известны результаты лотереи драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На мероприятии присутствовал 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин. Пресс-служба университета Бригама Янга (BYU), за который Дёмин выступал в сезоне-2024/2025 NCAA, опубликовала соответствующие фотографии.

Егор Дёмин Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Егор Дёмин Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Согласно итогам лотереи, право выбора под первым номером получил «Даллас Маверикс» — до проведения жеребьёвки вероятность того, что именно эта команда займёт первую строчку, составляла лишь 1,8%. Напомним, сам драфт НБА пройдёт в ночь с 25 на 26 июня.

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения: