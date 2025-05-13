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«Нью-Йорк» обыграл «Бостон» и находится в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА

«Нью-Йорк» обыграл «Бостон» и находится в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА
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В ночь с 12 на 13 мая завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал на своей площадке «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 121:113.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Бриджес - 23, Таунс - 23, Ануноби - 20, Макбрайд - 6, Харт - 6, Робинсон - 4, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Бостон Селтикс: Тейтум - 42, Уайт - 23, Браун - 20, Притчард - 12, Порзингис - 7, Хорфорд - 5, Холидэй - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Корнет, Шейерман, Кета

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Джейлен Брансон, отметившийся дабл-даблом из 39 очков, пяти подборов и 12 передач.

У гостей наивысшей результативность отличился Джейсон Тейтум, записавший в свой актив 42 очка, восемь подборов и четыре передачи.

Таким образом, счёт в серии игр между командами стал 3-1 в пользу «Нью-Йорк Никс». Следующая игра состоится 15 мая.

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