«Нью-Йорк» обыграл «Бостон» и находится в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА

В ночь с 12 на 13 мая завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал на своей площадке «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 121:113.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Джейлен Брансон, отметившийся дабл-даблом из 39 очков, пяти подборов и 12 передач.

У гостей наивысшей результативность отличился Джейсон Тейтум, записавший в свой актив 42 очка, восемь подборов и четыре передачи.

Таким образом, счёт в серии игр между командами стал 3-1 в пользу «Нью-Йорк Никс». Следующая игра состоится 15 мая.