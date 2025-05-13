Тейтум получил травму в матче плей-офф НБА и покинул площадку на инвалидной коляске

Сегодня, 13 мая, завершился четвёртый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счётом 121:113 (3-1) в пользу домашней команды.

Лёгкому форварду и лидеру «Бостона» Джейсону Тейтуму в концовке матча пришлось досрочно покинуть площадку — он был увезён на инвалидной коляске из-за полученной травмы. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео этого момента.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тейтум, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 42 очка (16 из 28 с игры, где 7 из 16 — трёхочковые; 3 из 3 — штрафные), восемь подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-9».

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом: