Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Просто невероятно». Спортивный врач дал тревожный прогноз по травме Джейсона Тейтума

«Просто невероятно». Спортивный врач дал тревожный прогноз по травме Джейсона Тейтума
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный врач из США Джесси Морс высказался по поводу травмы лёгкого форварда и лидера «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума, полученной во время четвёртого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорка Никс» (113:121, 1-3).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Бриджес - 23, Таунс - 23, Ануноби - 20, Макбрайд - 6, Харт - 6, Робинсон - 4, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Бостон Селтикс: Тейтум - 42, Уайт - 23, Браун - 20, Притчард - 12, Порзингис - 7, Хорфорд - 5, Холидэй - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Корнет, Шейерман, Кета

«Вызывает беспокойство травма Джейсона Тейтума — разрыв ахиллова сухожилия на правой ноге. После толчка нога подкосилась, он мгновенно схватился за неё, корчась от боли. Не смог даже опереться на ногу, и его пришлось увозить в коляске. Другие повреждения — растяжение связок, перелом — также возможны, но маловероятны. Просто невероятно...», — написал Морс на своей страничке в социальной сети.

Напомним, в концовке матча Тейтуму пришлось досрочно покинуть площадку — он был увезён на инвалидной коляске из-за полученной травмы. Джейсон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 42 очка (16 из 28 с игры, где 7 из 16 — трёхочковые; 3 из 3 — штрафные), восемь подборов и четыре результативные передачи.

Травма Тейтума:
Видео
Тейтум получил травму в матче плей-офф НБА и покинул площадку на инвалидной коляске
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android