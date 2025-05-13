«Просто невероятно». Спортивный врач дал тревожный прогноз по травме Джейсона Тейтума

Известный спортивный врач из США Джесси Морс высказался по поводу травмы лёгкого форварда и лидера «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума, полученной во время четвёртого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорка Никс» (113:121, 1-3).

«Вызывает беспокойство травма Джейсона Тейтума — разрыв ахиллова сухожилия на правой ноге. После толчка нога подкосилась, он мгновенно схватился за неё, корчась от боли. Не смог даже опереться на ногу, и его пришлось увозить в коляске. Другие повреждения — растяжение связок, перелом — также возможны, но маловероятны. Просто невероятно...», — написал Морс на своей страничке в социальной сети.

Напомним, в концовке матча Тейтуму пришлось досрочно покинуть площадку — он был увезён на инвалидной коляске из-за полученной травмы. Джейсон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 42 очка (16 из 28 с игры, где 7 из 16 — трёхочковые; 3 из 3 — штрафные), восемь подборов и четыре результативные передачи.