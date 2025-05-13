Тренер «Бостона» Маззулла прокомментировал травму Джейсона Тейтума в плей-офф НБА

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла прокомментировал травму лёгкого форварда и лидера команды Джейсона Тейтума, полученную во время четвёртого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (113:121, 1-3).

«Он не из тех, кто лежит после удара, но сегодня не поднялся — завтра проясним ситуацию. Страшно видеть, как его унесли с площадки», — сказал Маззулла во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в концовке матча Тейтуму пришлось досрочно покинуть площадку — он был увезён на инвалидной коляске из-за полученной травмы. Джейсон провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 42 очка (16 из 28 с игры, где 7 из 16 — трёхочковые; 3 из 3 — штрафные), восемь подборов и четыре результативные передачи.

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