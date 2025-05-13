Джейсон Тейтум кричал от боли в подтрибунном помещении, сидя в инвалидной коляске

Лёгкий форвард и лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум получил травму во время четвёртого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», который завершился со счётом 121:113 (3-1) в пользу «Нью-Йорка».

В конце матча Тейтум был вынужден досрочно покинуть площадку — его вывезли на коляске из-за полученного повреждения. В сети появились кадры, где 27-летний баскетболист, находясь в подтрибунном помещении, кричит от боли.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Отметим, что Джейсон провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 42 очка (16 из 28 с игры, где 7 из 16 — трёхочковые; 3 из 3 — штрафные), восемь подборов и четыре результативные передачи.

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом: