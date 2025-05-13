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Джейсон Тейтум кричал от боли в подтрибунном помещении, сидя в инвалидной коляске

Джейсон Тейтум кричал от боли в подтрибунном помещении, сидя в инвалидной коляске
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Лёгкий форвард и лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум получил травму во время четвёртого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», который завершился со счётом 121:113 (3-1) в пользу «Нью-Йорка».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Бриджес - 23, Таунс - 23, Ануноби - 20, Макбрайд - 6, Харт - 6, Робинсон - 4, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Бостон Селтикс: Тейтум - 42, Уайт - 23, Браун - 20, Притчард - 12, Порзингис - 7, Хорфорд - 5, Холидэй - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Корнет, Шейерман, Кета

В конце матча Тейтум был вынужден досрочно покинуть площадку — его вывезли на коляске из-за полученного повреждения. В сети появились кадры, где 27-летний баскетболист, находясь в подтрибунном помещении, кричит от боли.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Отметим, что Джейсон провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 42 очка (16 из 28 с игры, где 7 из 16 — трёхочковые; 3 из 3 — штрафные), восемь подборов и четыре результативные передачи.

Подробнее о матче:
Полный шок. Чемпионы НБА лишились суперзвезды и балансируют на грани вылета из плей-офф
Видео
Полный шок. Чемпионы НБА лишились суперзвезды и балансируют на грани вылета из плей-офф

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом:

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