«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» и повела в серии со счётом 3-1

Утром 13 мая завершился четвёртый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Гости выиграли встречу с результатом 117:110 и повели в серии — 3-1.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Джулиус Рэндл, записавший в свой актив 31 очко, пять подборов и три передачи.

У хозяев наивысшей результативностью отметился лёгкий форвард из Конго Жонатан Куминга, у него 23 очка и одна передача.

Следующий матч между командами состоится 15 мая. Начало — в 4:30 мск.