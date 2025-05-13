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«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» и повела в серии со счётом 3-1

«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» и повела в серии со счётом 3-1
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Утром 13 мая завершился четвёртый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Гости выиграли встречу с результатом 117:110 и повели в серии — 3-1.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 23, Батлер - 14, Грин - 14, Хилд - 13, Подзиемски - 11, Луни - 8, Сантос - 7, Пост - 5, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 3, Муди - 3, Нокс - 2, Спенсер - 2, Ки, Карри
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 31, Эдвардс - 30, Александер-Уолкер - 13, Конли - 11, Макдэниелс - 10, Дивинченцо - 9, Гобер - 8, Рид - 5, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Джулиус Рэндл, записавший в свой актив 31 очко, пять подборов и три передачи.

У хозяев наивысшей результативностью отметился лёгкий форвард из Конго Жонатан Куминга, у него 23 очка и одна передача.

Следующий матч между командами состоится 15 мая. Начало — в 4:30 мск.

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