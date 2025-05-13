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Результаты игрового дня НБА 13 мая

Результаты игрового дня НБА 13 мая
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В ночь с 12 на 13 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф. В рамках игрового дня состоялись две встречи серии второго раунда плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 13 мая:
«Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс» – 121:113 (3-1 в серии);
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 110:117 (1-3 в серии).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Бриджес - 23, Таунс - 23, Ануноби - 20, Макбрайд - 6, Харт - 6, Робинсон - 4, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Бостон Селтикс: Тейтум - 42, Уайт - 23, Браун - 20, Притчард - 12, Порзингис - 7, Хорфорд - 5, Холидэй - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Корнет, Шейерман, Кета
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 23, Батлер - 14, Грин - 14, Хилд - 13, Подзиемски - 11, Луни - 8, Сантос - 7, Пост - 5, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 3, Муди - 3, Нокс - 2, Спенсер - 2, Ки, Карри
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 31, Эдвардс - 30, Александер-Уолкер - 13, Конли - 11, Макдэниелс - 10, Дивинченцо - 9, Гобер - 8, Рид - 5, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза

Напомним, серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Следующий матч команды проведут 15 мая.

Действующим чемпионом НБА является «Бостон».

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