В ночь с 12 на 13 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф. В рамках игрового дня состоялись две встречи серии второго раунда плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 13 мая:

«Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс» – 121:113 (3-1 в серии);

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 110:117 (1-3 в серии).

Напомним, серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Следующий матч команды проведут 15 мая.

Действующим чемпионом НБА является «Бостон».

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